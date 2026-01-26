Hakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomatik görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik Türk firmalarını ilgilendiren hususlar dahil olmak üzere atılabilecek adımlara değinildiği öğrenildi.

TÜRKİYE-NİJERYA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik ilişkiler, 9 Kasım 1960'ta tesis edildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'in ilk 11 ayında 688,4 milyon dolar oldu. Bu veriye enerji ticareti eklendiğinde, Nijerya 2025'te Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna geldi.

NİJERYA'DA 50'NİN ÜZERİNDE TÜRK SERMAYELİ FİRMA BULUNUYOR

Nijerya'da yatırımlarının değeri 400 milyon doları bulan Türk sermayeli 50'den fazla firma faaliyet gösteriyor.

Türk firmalarının son yıllarda Nijerya'da müteahhitlik alanında üstlendiği projelerin sayısında önemli bir artış kaydedildi.

Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği projelerin değeri 3 milyar dolara yaklaştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PEKİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Nijerya'nın terörle mücadelesini desteklemesi çerçevesinde iki ülke arasında askeri, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliği güçlü ve istikrarlı şekilde pekişmeye devam ediyor.

1992-2023 yılları arasında 199 Nijeryalı öğrenci, Türkiye Bursları'ndan yararlanarak mezun oldu.

Mevcut durumda 149 Nijeryalı öğrenci, Türkiye Bursları'ndan faydalanarak Türkiye'de öğrenimine devam ediyor.