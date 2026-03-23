Hakan Fidan'dan barış diplomasisi

Türkiye'nin barış diplomasisi devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Orta Doğu ateş çemberi...

ABD-İsrail İran savaşı, 28 Şubat'ta başlamış ve hızla çevre coğrafyalara yayılmıştı.

TÜRKİYE BAŞROLDE

ABD basını; Türkiye, ⁠Mısır ve ⁠Pakistan'dan üst düzey yetkililerin Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle ayrı ayrı görüşmeler yaptığını duyurdu.

GÖRÜŞME PAZAR AKŞAMI GERÇEKLEŞTİ

Fox Business da, ilgili görüşmenin pazar akşamı gerçekleştiğini bildirdi.

İran Fars Haber Ajansı, bir kaynağa atıfta bulunarak, ABD ile ne doğrudan ne de aracılar vasıtasıyla herhangi bir iletişim kurulmadığını bildirdi.

"TÜRKİYE ARABULUCU OLMAYA HAZIR"

Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanında olduklarını kaydetmişti.

Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle yürütülen istişare ve koordinasyonun önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların yeniden müzakere masasına dönmeleri gerektiğini söylemişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, arabuluculuk adına gerçekleştirdiği görüşmelerine devam etti.

Bakan Fidan; Pakistan, Mısır ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüşerek, savaşın son durumuna dair fikir alışverişinde bulundu.