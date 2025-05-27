Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları sürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda da dün Rusya'ya gitti.

Rusya temasları sırasında da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Bakan Fidan, bugün ise Lavrov ile bir araya gelecek.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DA YAPILACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’ya resmi ziyareti kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Ayrıca Bakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Lavrov, TSİ 12.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.