Hakan Fidan, Sırbistan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'daki ilk toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüştü.