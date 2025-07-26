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Hakan Fidan, Sırbistan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi

Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'daki ilk toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
26.07.2025 15:06
Hakan Fidan, Sırbistan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarını sürdürüyor. 

Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun İstanbul'daki ilk toplantısı gerçekleştirildi.

BOSNA HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ 

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. 

SIRBİSTANLI BAKAN DURİÇ İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile de İstanbul’da bir araya geldi. 

İki bakan görüşme öncesi el sıkışarak poz verdi.

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