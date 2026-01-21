PKK/YPG, Ayn el-Arab'ın dört bir yanına tüneller kazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de YPG/PKK sorunu devam ediyor...

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sonlandırma amaçlı görüşmeler tıkanmış durumda.

ÇATIŞMALAR YER YER SÜRÜYOR

SDG lideri Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın şartlarında dün de uzlaşma çıkmadı.

Suriye ordusu, Haseke ve çevresinde SDG unsurlarıyla zaman zaman çatışmalara devam ediyor.

TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Terör örgütünün haber ajansına konuşan örgüt liderlerinden Murat Karayılan Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına 'tünel savaşı' çağrısı yaparken Ayn el-Arab (Kobani) bölgesindeki tüneller çalışmalarla tespit edildi.

Şehir genelinde yapılan çalışmalarda ortalama 500 tünelin olduğu tespit edilirken, neredeyse tünel geçmeyen sokak veya evin olmaması da dikkat çekti.

TÜNEL ÇALIŞMALARI ARTTI

Yeni gelen uydu görüntüsüyle birlikte örgütün şehrin batısındaki yollarda çalışmalarını arttırdığı görülürken, şehrin batısında arabayla geçilen her yolun altının tünel olduğu belirtildi.

Teröristler kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla dolduruyor.

Yeni hendek ve tünel açılan yerler Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 kara yolunun kuzeyinde yer alıyor.

TIR GEÇEBİLECEK GENİŞLİKTE

Son olarak ise, şehrin güneyinde bulunan 2 hastanenin de çevresinde örgütün kazdığı çok fazla tünelin varlığı bulunmakta.

Ayrıca örgütün bir hastanenin hemen altına doğru tır girebilecek genişlikte yeni bi giriş açtığı da tespit edildi.

TÜNELLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor.

Tünellerin içerisinde kazı aletleri, hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma boşlukları ve elektrik hatları bulunuyor.

SİVİLLERİ ÇALIŞTIRIYORLAR

PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

PKK/YPG'lı teröristler alıkoyduğu bazı sivilleri yasa dışı tünel kazımı çalışmalarında kullanıyor.

Suriye'de işgalinde tuttuğu farklı bölgelerde yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazan PKK/YPG, yapımını sürdürdüğü tünelleri hava saldırılarına karşı betonlarla güçlendiriyor.