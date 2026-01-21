Trump'ın 2019 yılındaki sözleri yeniden gündemde: Kürtleri melek gibi gösterdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yaşananlar, dünyanın gündeminde.

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG/YPG'ye karşı başlattığı askeri operasyonda başarılı oldu.

SDG/YPG birçok bölgeden temizlenirken Mazlum Abdi, ABD'den de umduğu desteği de bulamadı.

Bu gelişmelerin akabinde de dün ABD Başkanı Donald Trump'a yaşanan gelişmelerle bağlantılı bir soru yöneltildi.

"KÜRTLER SİZİN İÇİN BİZİ TERK ETMEZ DİYOR"

Suriye ordusunun ilerleyişi sonrası dün basın toplantısında Donald Trump'a, "Kürtler sizin için 'Bizi terk etmeyecek başkan' olarak görüyor." ifadeleriyle bir soru yöneltildi.

Trump'ın cevabı ise şöyle;

"ÇOK PARA VERDİK, KENDİLERİNE HARCADILAR"

"Kürtleri seviyorum ama şunu anlamalısınız; Kürtlere petrol karşılığında çok para verildi, bunu kendileri için yaptılar, bizim için değil. Yine de onlarla iyi anlaştık ve onları korumaya çalışıyoruz."

2019 YILINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu gelişmelerin akabinde 2019 yılında Trump'ın yaptığı bir konuşma yeniden dolaşıma girdi.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasında, "Türkiye ve Suriye arasındaki bir savaşa dahil olmayacağım; özellikle de Kürtlere baktığınızda —ki bunu büyük bir saygıyla söylüyorum— onlar melek değiller.

PKK'ya bir bakın, PKK'yı bir inceleyin. IŞİD, PKK'ya saygı duyuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar IŞİD kadar sert, hatta ondan daha sertler." dediği ifadeleri yer alıyor.

Trump'ın devam eden açıklamasında öne çıkanlar ise şöyle;

"KÜRTLERİ MELEK GİBİ GÖSTERDİK"

"Olan biten pek çok şeye bir bakmalısınız; bunu söylemek zorundasınız ama kimse söylemek istemiyor. Kürtleri melek gibi gösteriyoruz. Kürtlere çok para ödedik, muazzam miktarda para. Onlara devasa servetler verdik ve biliyor musunuz?

"BİZİMLE SAVAŞMAK İÇİN PARA ALDILAR"

Bu harika, bizimle birlikte savaştılar. Ama bizimle savaşmaları için onlara çok para ödedik. Şunu anlamanızı isterim ki IŞİD'i yakalayan bizdik.

Bazı insanlar bizi mümkün olduğunca kötü göstermek için birkaç kapıyı açıp bazılarının gitmesine izin verdi.

Türkiye'nin Suriye'den toprak aldığı bir durumla karşı karşıyayız. Suriye bundan memnun değil. Bırakalım bunu kendi aralarında çözsünler. Bizim orada olmamamız gerekiyor.

"PKK, DAHA KÖTÜ VE BÜYÜK BİR TERÖR TEHDİDİ"

Kürtler şu an çok daha güvendeler ama Kürtler nasıl savaşacaklarını bilirler. Dediğim gibi, onlar melek değiller. Dönüp bir bakmanız lazım.

Ama bizimle savaştılar, onlara bizimle savaşmaları için çok para ödedik ve bu sorun değil. Bizimle birlikteyken iyi iş çıkardılar, ama bizimle olmadıklarında o kadar iyi değillerdi. Herkesin ortak noktası IŞİD'den nefret etmesidir.

Şimdi, Kürtlerin bir parçası olan PKK, bildiğiniz gibi, muhtemelen terör konusunda IŞİD'den pek çok açıdan daha kötü ve daha büyük bir terör tehdidi. Yani bu yarı karmaşık bir durum; eğer akıllıysanız o kadar da karmaşık değil ama yarı karmaşık bir durum."

ABD-SDG ORTAKLIĞI BİTTİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığının tarihsel olarak DEAŞ’la mücadeleye dayandığını ifade etti.

Kürtlerin öncülüğündeki SDG’nin 2019’a kadar DEAŞ’ın sözde hilafetinin çökertilmesinde en etkili kara gücü olduğunu belirten Barrack, o dönemde iş birliği yapılabilecek işlevsel bir merkezi Suriye devleti bulunmadığını vurguladı.

Ancak bugün gelinen noktada tablonun köklü biçimde değiştiğini kaydeden Barrack, Suriye’nin artık uluslararası alanda tanınan bir merkezi hükümete sahip olduğunu ve 2025’in sonlarında DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu’na 90’ıncı üye olarak katıldığını hatırlattı.

Bu gelişmeyle birlikte ABD–SDG ortaklığının temel gerekçesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade etti.