Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi...

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıkalama yaptı.

"TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ HER ALANDA DERİNLEŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye’nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk.

"SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE VE SİYASİ BİRLİĞİNE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE YOĞUNLAŞTIK"

Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik tehditlere karşı yoğunlaşıldığını belirten Bakan Fidan, "Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti’ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık. Görüşmelerimizde, İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL BÖLGEMİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA POLİTİKASI İZLEMEKTEDİR"

Türkiye’nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Fidan, şöyle dedi: