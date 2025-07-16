Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Şam'a sabah saatlerinde saldırı düzenleyen İsrail, Dürzileri bahane ederek Şam'ı vurmaya devam ediyor.

İsrail'in tepki çeken saldırısı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SALDIRILAR ENDİŞE VERİCİ"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşının gerekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’nin güneyini ve Şam’ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

SURİYE'DE HUZURUN TESİSİ İÇİN İLGİLİ TÜM TARAFLARIN ÇABA HARCAMASININ ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Bölgesel güvenliği ve Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye’de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de hükümetin üst kademelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimlerden Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditleri yükselmişti.