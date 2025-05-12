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İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda da Ankara'da önemli görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara’ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Fidan ve Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde bakanlıkta ikili görüşme gerçekleştirdi.