Hakan Fidan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 21:40 Güncelleme:
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’ya resmi ziyareti sırasında Berlin Büyükelçiliği'nde temaslarda bulundu.
  • Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü ve Alman mevkidaşı eşliğinde Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret etti.
  • Büyükelçilik'te Türk sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek temaslarını sürdürdü.

Hakan Fidan, bu kapsamda Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. 

Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile başkent Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Almanya’daki temaslarını sürdürdü. 

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul’un eşliğinde Almanya Federal Meclisi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğine geldi.

Bakan Fidan, Büyükelçilik'te Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, iş insanlarıyla ve Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

