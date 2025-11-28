Hakan Fidan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.