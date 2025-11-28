Hakan Fidan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’ya resmi ziyareti sırasında Berlin Büyükelçiliği'nde temaslarda bulundu.
- Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü ve Alman mevkidaşı eşliğinde Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret etti.
- Büyükelçilik'te Türk sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek temaslarını sürdürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği...
Hakan Fidan, bu kapsamda Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.
İLK ÖNCE MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile başkent Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Almanya’daki temaslarını sürdürdü.
TÜRK BÜYÜKELÇİLĞİNE GELDİ
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul’un eşliğinde Almanya Federal Meclisi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğine geldi.
Bakan Fidan, Büyükelçilik'te Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, iş insanlarıyla ve Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.