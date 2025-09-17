Hakan Fidan: Yeni yerleşkemiz 3 yıl içinde hizmete girecek

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’ gerçekleştirildi.

Törene katılım sağlayan isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Burada konuşma yapan, Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İLK DEFA KENDİSİ İÇİN İNŞA EDİLMİŞ MÜSATKİL BİR BİNAYA SAHİP OLACAK"

5 asırlık serencamı boyunca devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Dışişleri Bakanlığımız ilk defa kendisi için inşa edilmiş müstakil bir binaya kavuşmuş olacak.



Türkiye, bağımsız ve milli dış politika uyguluyor.



Bağımsız dış politika uygulayan ülkemiz barışın teminatı.



Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke. Ülkemiz yeni yükselişlere kanat çırpacak

"ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN, MODERN BİR KARARGAH"

Çağımız hızın, planlamanın ve eşgüdümün belirleyici olduğu bir devirdir.



Kimi zaman başka kurumların çatısı altında kimi zaman farklı binalara dağılmış halde hizmet eden bakanlığımız artık tek çatı altında; çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir karargaha sahip olacaktır.



Yeni yerleşkemiz bu bakımdan stratejik önemi haiz bir projedir.

"TÜRKİYE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE"