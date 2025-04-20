Hakan Fidan'dan Cezayir’e resmi ziyaret

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Ankara’da Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelen Bakan Fidan, bu kez resmi ziyaret çerçevesinde Cezayir’e geldi.

ORAN BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Fidan, Türkiye’nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.

Öte yandan, Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı’na katılacak.

HAMAS HEYETİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ankara’da Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelmişti.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR MASADAYDI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını bildirmişti.

İsrail’in Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekilmiş ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedilmişti.

Ayrıca, Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.