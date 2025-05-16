Hakan Fidan: Ateşkes için önümüzde bir fırsat var

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Türkiye, İstanbul’da dünya kamuoyunun dikkatle izlediği önemli diplomatik temaslara ev sahipliği yapıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın çözümü için İstanbul tercih edildi.

Bu kapsamda da Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası Rus ve Ukrayna heyetleri bir araya geldi.

Bu toplantıdan önce ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kısa bir konuşma yaptı.

Hakan Fidan açıklamasında şöyle dedi:

"ATEŞKES İÇİN ÖNÜMÜZDE FIRSAT VAR"

Ülkelerin görüşmeye hazır olmaları; bu kritik aşamayı mümkün kılmaktadır. Gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır; yollardan biri bizi barışa getirecek süreci başlatacakken diğeri daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar hangi yolu seçeceklerini kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Ateşkes için önümüzde fırsat var.

"BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"

Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur.



Görüşmelere katılan Rus heyetini de ağırlamaktan aynı derecede mutluluk duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul’da misafir ediyor olmamız savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Bir saat süren toplantıya katılan ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov hazır bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.

Aynı yerde gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ise 12.30'da başlaması planlanıyor.