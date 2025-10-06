Hakan Fidan'ın yoğun mesaisi: Marta Kos ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun mesaisi...

Diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya gelmişti.

MARTA KOS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kez Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN BAŞLIKLAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı.

NE OLMUŞTU

Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldiği bildirilmişti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirildiği belirtilmişti.