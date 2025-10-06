Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarına devam ediyor.

Fidan, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

KIRGIZ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirildiği belirtildi.

DÜN DE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fidan dün, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik planın uygulanması konusunda atılabilecek adımlar ele alınmıştı.