Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 yeni üye seçildi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı.

İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu arandı.

AD ÇEKME USULÜ İLE BELİRLENDİ

Oylamada 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.

Ad çekmede Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi

Ömer Faruk Aydıner (78)

Fuzuli Aydoğdu (204)

Mustafa Yapıcı (75)

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi

İbrahim Temir (133)

Hakan Türkön (25)

Hakan Yüksel (203)

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi

Seyfi Han (218)

Şerafettin Saka (42)

Ergün Şahin (102)

- Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi

Kemal Açıkgöz (69)

Cengiz Aydemir (74)

Aysel Demirel (219)

- Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi

Hasan Oğuz Altınkaynak (136)

Figen Şaştım (7)

Alişan Tiryaki (217)