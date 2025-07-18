HAKMAR'a yönelik FETÖ soruşturmasının MİT raporu ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, Türkiye'de birçok şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin, yurt dışındaki örgüt üyelerine para aktarmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyon sonrası iki firmaya da kayyum atanırken, kurumların sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

MİT RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Doruk hakkında hazırlanan MİT raporuna ulaşıldı.

T.A'nın bilgi sahibi olarak alınan ifadesine yer verilen raporda, tanığın, Doruk'un örgütle bağını hiç koparmadığını, örgütle bağlantılı kişilere şirketin üst kademelerinde iş imkanı verdiğini ve örgüte finansal destek sağladığını söylediği aktarıldı.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİNİ FETULLAH GÜLEN VERDİ

Raporda, Doruk hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada verilen tanık ifadelerinde, "Doruk'un çocuklarına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim verildiği, HAKMAR marketler zinciri tarafından FETÖ/PDY kontrolündeki yurtlara ekmek yardımı yapıldığı, kurban bayramlarında örgüte kurban yardımı yapıldığı, Doruk'un örgüt üyeleriyle toplantılar gerçekleştirdiği, örgütün kurum, kuruluş ve derneklerine sponsor olduğu, çalışanlarının maaşlarını Bank Asya üzerinden yatırdığı, HAKMAR genel merkezinde örgütsel toplantılar düzenlediği" şeklinde beyanlar olduğu anlatıldı.

"FETÖ CEMAATİ SAYESİNDE YÜKSELDİM"

Şüpheli Doruk'un, çevresine "Maliye'den bir marketimin günlük geliri kadar ceza da yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu artıracağım. Cemaat (FETÖ) ile yükseldim, servetim de gitse feda olsun." şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarılan raporda, Doruk'un, firari örgüt mensuplarının saklandıkları gaybubet evlerinin giderini karşıladığı, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine ayni ve nakdi yardımlar yaptığı belirtildi.

GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA ÖRGÜTÜN TOPLANTI ODALARI BULUNDU

Raporda, HAKMAR'ın Sancaktepe'deki genel müdürlük binasında örgütsel yapıya uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı kaydedildi.

Doruk'un, HAKMAR'da örgütle bağlantılı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan UYAP kaydı bulunan 55 kişiyi çalıştırdığı ifade edilen raporda, ihraç polis memuru şüpheli Cengiz Güneş'in Doruk'un yanında kişisel asistanı olarak görev yaptığı, Güneş'in Doruk'tan aldığı talimatlarla Türkiye genelindeki FETÖ/PDY mensubu veya birinci derece yakınlarına ayni ve nakdi yardımlar götürerek "kurye faaliyeti" yürüttüğü anlatıldı.

BAYRAM ARİFESİNDE ÖRGÜT ÜYELERİNE YARDIM YAPILDI

Raporda Güneş'in, Doruk'tan aldığı talimatla haziranda Kurban Bayramı arifesinde, örgütün "emniyet mahrem" ve "sivil" yapılanmalarındaki mensupları veya birinci derece yakınlarıyla irtibat kurarak bir araya geldiğine işaret edilerek, örgüt kapsamında hakkında işlem yapılan ve örgütün farklı kademeleri ile "mahrem yapılanmaları'' içerisinde yer alanlarla irtibata geçtiği, maddi yardımları ilettiği, farklı şirket sahibi olan ve haklarında örgütle bağlantılı olabilecekleri yönünde bilgiler elde edilen kişilerle iletişime geçtiği, bunlardan örgüt adına yardım parası topladığı ve dağıtımını sağladığı kaydedildi.

BYLOCK KULLANICISI İLE GİZLİ GÖRÜŞME

Güneş'in örgütün mali müşavirler yapılanması tarafından kurulan iki firmanın ortağı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan soruşturmanın şüphelisi Yalçın Arslan'la 5 Haziran'da Adapazarı'nda görüştüğü raporda yer aldı.

Raporda, Güneş'in geçmişte Polis Akademisinde emniyet müdürü görevindeyken resen emekli olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan Orhan Çağlıyan ile 6 Haziran'da görüştükleri belirtildi.

ÖRGÜT İÇİ KURYELİK YAPTI

Güneş'in, örgütün sözde Kocaeli imamlığını yaptığı yönünde bilgi bulunan ve Aralık 2024'te cezaevinden çıkan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi ile 5 Haziran'da Ankara Pursaklar'da buluştuğu anlatılan raporda, Güneş'in diğer şüpheliler Ergün Esmeray, İbrahim Kara ve Mehmet Sarıyüz ile de aynı gün Ankara'da farklı semtlerde görüştüğü bildirildi.

Raporda, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkındaki tespitler de yer aldı.

MİT RAPORUNDA ÖRGÜT İÇİ İRTİBATLAR DA YER ALDI

Şüphelilerden Savaş Taşkın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016'da şüpheli olarak kaydı bulunduğu ifade edilen raporda, Taşkın hakkındaki tanık ifadesi de aktarıldı.

Tanık T.A. ifadesinde, Taşkın'ın HAKMAR'da satın alma yöneticisi-müdürü olarak çalışma kaydı bulunduğunu, ''kurban, eğitim ve okul yardımı'' adı altında örgütsel eylemler doğrultusunda Moritanya'ya giden şirket görevlilerinin olduğu grupta yer aldığını dile getirdi.

Raporda eski emniyet amiri şüpheli Orhan Çağlıyan hakkında yapılan değerlendirmede ise Çağlıyan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden Ali Çelik ve Osman Karakuş'la farklı tarihlerde 72 kez irtibat kaydı bulunduğu anlatıldı.