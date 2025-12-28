Halayda başörtülü kadının elini bırakan Gülben Ergen'den açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gülben Ergen, anaokulu açılışı için soluğu Adıyaman'da aldı.

Adıyaman'a oğlu ile gelen Ergen, anaokulu açılışının ardından halay çeken ekibe dahil oldu.

ŞAŞIRTAN HAREKET

Gülben Ergen'in halay çektiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ergen'in, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu fark ettiği anda elini bırakması ve çevredeki ısrarlara rağmen bir daha el ele tutuşmaması, o anları kaydeden vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından tepkilerin odağında olan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Ergen açıklamasında kimseyi yargılamadığını belirtip, gelen yorumları ise cahilce değerlendirdi.

Ergen'in açıklamasının devamı şöyle;

"Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz.

Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

FOTOĞRAFLAR YAYINLADI

Ergen gelen tepkiler üzerine açıklamasını yaparken, başörtülü kadınlarla çektirdiği fotoğrafları da özellikle servis etti.