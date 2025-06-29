Halk TV ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu linç edildi

CHP'de sular durulmuyor.

"Şaibeli kurultay" davası sonrası alevlenen olaylar, gittikçe büyüyor.

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları sonrası açılan davanın görüleceği 30 Haziran öncesinde ortalık giderek karışıyor.

Mahkemeden olası "Mutlak butlan" çıkması ihtimali üzerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönecek olması Özgür Özel ve ekibinde endişe yaratırken, Halk TV ekranlarında ise ilginç bir olay yaşandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA LİNÇ

Halk TV ekranlarında yayınlanan Görkemli Hatıralar isimli programa bir kadın katıldı.

Yaşlı kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı sözler sarf etti.

Halk TV'de televizyona çıkarılan bir kadın, “Sinir oluyorum Kılıçdaroğlu’na; cehennem olsun gitsin.” dedi.

KURULTAY DAVASINDA 'MUTLAK BUTLAN' DETAYI İLK KEZ TUTANAKTA

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve partinin yetkili organlarının görevden alınması talebiyle açılan çeşitli davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

26 Mayıs’taki duruşmada mahkeme heyeti, davacılar tarafından talep edilen ihtiyati tedbiri reddetti. Ancak duruşma tutanağında ilk kez "mutlak butlan", "kurultayın iptali" ve "Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi" gibi ifadeler yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte “mutlak butlan” kavramı — yani hukuken işlemin geçersiz sayılmasına neden olan ağır usul ve şekil eksiklikleri — resmi belgeye geçmiş oldu.

KURULTAY SÜRECİ VE "MUTLAK BUTLAN" İHTİMALİ

CHP’de kurultay sürecine yönelik usulsüzlük iddiaları mahkemeye taşınmış durumda. Yargının sürece müdahil olmasıyla birlikte, “mutlak butlan” kararı çıkma ihtimali gündeme geldi. Böyle bir kararın alınması durumunda, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in görevi düşecek ve partinin yönetimi önceki yönetime devredilecek. Eğer Kılıçdaroğlu ve ekibi bu görevi devralmazsa, CHP’ye kayyum atanması seçeneği ortaya çıkabilecek.

Parti içindeki bu kriz ortamında gerçekleşen Kılıçdaroğlu–İmamoğlu görüşmesi, CHP kulislerinde geniş yankı uyandırırken, taraflar arasındaki gerilimin partinin geleceği üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.