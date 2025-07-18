Haluk Görgün: 7 aylık savunma sanayii ihracatı 4 milyar dolara ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde, 22-27 Temmuz’da İstanbul Fuar Merkezi’nde 17’ncisi düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) için hazırlıklar tamamlandı.

Fuar öncesi Ankara’da düzenlenen basın buluşmasına; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcıları, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ile ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, STM, ASFAT, TEİ ve MKE üst düzey yöneticileri katıldı.

"KISA ZAMANDA İLK 10 İÇİNDE OLACAĞIZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, basın buluşmasında yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye savunma sanayinde ihracat yapan ülkeler içinde 11'inci savunma sanayii ihracatçı ülke konumunda yer alıyor. Ve kısa zamanda ilk 10 ülke içinde olacağını değerlendiriyoruz, görüyoruz, hesaplıyoruz." diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Savunma sanayiinde 3 bin 500’ün üzerinde firmamız var. Bunların büyük çoğunluğu KOBİ. SİPER projemizde 700’den fazla firma faaliyet gösteriyor. Her projede yerlileşme ve KOBİ’lerin iş paylarını artırmak için mutlaka ayrı sözleşmeler yapıyoruz. Tedarik zincirinin sağlıklı olması çok önemli. Dünya genelinde tedarik zincirindeki kırılmaları gördük. Bu nedenle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza uygun kredi imkanları sağlıyoruz. Geçen yıl 25 firmaya yaklaşık 25 milyon dolarlık destek verdik.” dedi.

"SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI 7 AYDA 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Teminat üretemeyen firmalara bankaların kefil olduğu program oluşturdukların belirten Görgün, "Tedarikçilerimizi destekleyecek modeller geliştirdik. 900 firmamız programa başvurdu. Şu ana kadar 5,7 milyar lira, teminat üretemeyen tedarikçilerimiz bu programlardan faydalanmış.

Firmalara yönelik leasing konusunda da yeni açılımlarımız oldu. Bu tür uygulamalara devam edeceğiz. Geçtiğimiz seneyi 7,1 milyar dolarlık ihracat rakamıyla tamamladık. Bu sene, 15 Temmuz'a kadar olan süreçte savunma sanayii ihracatı 4 milyar dolara ulaştı. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 3 milyar dolardı.

"İLK 6,5 AYDA ŞİRKETLERİMİZ 6 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADI"

Bu yıl 6,5 aylık sürede yaklaşık yüzde 33'lük daha fazla şirketlerimiz ihracat yaptı. Teslim ettiğiniz miktar kadar yeni sözleşme üretmek de önemli. Çünkü burada kullanıcı memnuniyeti ortaya çıkıyor. Bu senenin 6,5 ayında şirketlerimiz 6 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Genelde yılın son döneminde savunma sanayisinde mevsimsellik etkisi olur. Rakamlar, bu yılı hem ihracatla hem de yeni sözleşmede geçen yılın üzerinde tamamlayacağımızı gösteriyor." diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİİNDE 95 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR"

Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Savunma sanayiinde çalışan yaklaşık 95 bin çalışanımız var. 7,1 milyar dolarlık ihracatımızı 95 bine böldüğünüzde yaklaşık 75 bin dolar kişi başı ihracat var. Katma değeri yüksek bir sektör. Sektördeki 3 bin 500'ü aşkın şirketin 2 bini alanında ihracat yaptı. Türkiye'de 54 şehir savunma sanayiinde ihracat yapma kapasitesinde."

İHRACATIN YÜZDE 55'İ AB VE NATO ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Görgün, her sene minimum 5 şirketin dünyadaki savunma sanayi şirketleri arasında yer aldığını söyleyerek, "İlk 100'de yer alan şirket sayısı bir elin parmakları kadar. Bu da ayrı bir büyüklük ve gelişmişlik olarak değerlendiriliyor. İhracatta da 7,1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 55'lik oranı NATO üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği ülkeleriydi.

Türkiye, geliştirdiği teknolojik ürünlerini, savunma sanayiinde ürettiği özgün sistemleri, platformları, alt sistemleri, önemli ölçüde ABD ve NATO üyesi ülkelere ihraç etmiş durumda. Bu sene ilk 6 ayda Türkiye ihracatının ilk 5 sırasındaki ülkenin 4'ü Avrupa ülkesi oldu. Dolayısıyla Türkiye, maliyet etkin, yüksek teknolojili ürünü geliştiriyor. Türkiye bu anlamda süper ligde." ifadelerini kullandı.

"SİHA PAZARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'YE AİT"

Savunma sanayisinde ürün ihraç etmenin kolay olmadığını belirten Görgün, "Silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) 2018'den beri dünya pazarının yüzde 65'i Türkiye'ye ait. Şirketlerimizin, NATO üyesi ülkeler veya NATO alımlarına ilişkin farkındalığını artırmayı ve düzenlenen ihalelerde yer almalarını amaçlıyoruz. NATO Liderler Zirvesi gelecek yıl Ankara'da gerçekleştirilecek. Orada da Savunma Sanayii Forumu oturumunu, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak biz düzenleyeceğiz. İnşallah daha çok farkındalık oluşturarak şirketlerimizin daha fazla sorumluluk almasını sağlayacağız." diye konuştu.

"BU YIL FUAR 6 GÜN"

IDEF'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Haluk Görgün, "IDEF'i, yerli ve milli mühendisliğimizin, stratejik kararlılığımızın ve teknolojik öz güvenimizin küresel arenada sahnelenmesi olarak değerlendiriyoruz. Savunma sanayiimiz stratejik bir güce dönüştü. Bunu uluslararası arenada paylaşıyor olacağız. IDEF, Türkiye'nin bu anlamda yön veren bir aktör olduğunu gösteren bir platform. Bu yıl daha fazla katılımcının, delegasyonun olacağını, yapılan kayıtlardan, bize verilen geri bildirimlerden görüyoruz.

Geçtiğimiz sene 187 heyet, 35 civarı bakan ve bakan yardımcısı katılımı olmuştu. 5 binin üzerinde planlı görüşme, yaklaşık 150 sözleşme ve iyi niyet anlaşması olmuştu. Bu sene rakamların bunların çok üzerinde olacağını öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta fuarımızı, uluslararası teknoloji görünürlüğümüzü birlikte yaşıyor olacağız. Bu yıl fuarı 6 güne çıkardık. İlk 4 gün sadece profesyonellere açık olacak. Son 2 gün ise hem profesyonellere hem genç mühendis ve girişimcilere açık olacak. Cumartesi, pazar günleri için yaklaşık 20 bin kişilik kontenjan ayırdık." dedi.

"BU SENE 96 ÜLKEDEN KATILIMCI VAR"

IDEF kapsamında Atatürk Havalimanı'nın da kullanılacağına belirten Görgün, "Açık alanda kara ve hava araçları geçit töreni gösterimi olacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla salı günü IDEF'in açılışını yapıyor olacağız. Dinamik bir lansman alanı da oluşturmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden fuar katılımcısı vardı. Bu sene 96 ülke. Neredeyse iki katı kadar büyüklükte yeni ülke bu fuarda katılımcı olmak istedi. Yaklaşık 70 bin metrekarelik kapalı alan için stant kurulumu gerçekleşiyor. Fuarın, yeni sözleşmeler ve anlaşmalarla bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken dost ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacağımız, sürdürülebilir ilişkiler kuracağımız önemli bir etkinlik olacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.