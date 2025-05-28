Hamas: ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'un ateşkes teklifi kabul edildi

AA

Hamas, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

ESİR TAKASI DA MADDELER ARASINDA

Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkesin genel çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile varılan anlaşmanın 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve birkaç cesedin kararlaştırılan sayıda Filistinli mahkumla takas edilmesini içerdiğini bildirdi.

PROFESYONEL KOMİTE VE SÜREKLİ YARDIM AKIŞI

Hamas, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wikoff ile varılan anlaşmanın kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, takası yönetecek profesyonel komite ve sürekli yardım akışını içerdiğini duyurdu.