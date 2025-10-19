Hamdi Ulukaya, Türkiye'nin "en zengin insanı" ünvanını aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, milyarderler listesini güncelledi.

Buna göre listenin ilk sırasında yer alan isim, bu sene tahtını devretti.

2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı ünvanını elinde bulunduran Üyesi Murat Ülker, güncellemeyle birlikte ikinci sıraya geriledi.

Ülker'in yerini ise geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olmasıyla gündeme gelen Hamdi Ulukaya aldı.

197. SIRAYA ÇIKTI

Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Forbes’un küresel dolar milyarderleri listesinde 1868'nci sıradan 197. sıraya çıktı.

ULUKAYA'NIN VARLIĞI 13,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık serveti bulunan Ulukaya, son yıllarda ABD yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler ve farklı eyaletlerde açtığı fabrikalar sayesinde pazardaki payını önemli ölçüde büyüttü.

Şirket hisseleri ve diğer yatırımlarının da dahil edilmesiyle birlikte Ulukaya'nın toplam varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSMİ

Ulukaya, böylece Türkiye’nin en zengin ismi oldu.