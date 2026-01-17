Suriye ordusu Deyr Hafir bölgesinde: SDG geri çekiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir'e operasyon için dün akşam saatlerinde düğmeye bastı.

Ordu, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir beldesinde örgütün konuşlandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Bunun üzerine açıklama yapan örgüt elebaşı Mazlum Abdi, bölgeden çekileceklerini duyurdu.

ÖRGÜTÜN CUMARTESİ SABAHI ÇEKİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİ

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’ye dün yaptığı açıklamada, YPG/SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacağı ve ardından Suriye Ordusu birliklerinin bölgeye intikal edeceği bildirilmişti.

SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'DE

Suriye ordusu, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Deyr Hafir'de çekilmesi sonrası askeri birliklerin bölgeye girmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.

Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir’de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.

ÖRGÜT BULUNDUĞU NOKTALAR ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir’de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

MAZLUM ABDİ ÖRGÜTÜN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Örgüt elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütü SDG’nin Halep'in doğusundan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Abdi, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7.00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik.”

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.