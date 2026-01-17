Gazze Barış Kurulu belli oldu: Yönetimdeki isimler ve görevleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'nin yeniden inşası için yeni dönem...

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için oluşturacağı yeni "Barış Kurulu"nun üyelerinin isimlerini açıkladı.

ÇALIŞMALAR DENETLENECEK

Trump başkanlığındaki kurul, Gazze'nin geçici yönetimi ve yeniden inşasından sorumlu Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin çalışmalarını denetleyecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Barış Kurulu"nun her üyesinin "Gazze'nin istikrara kavuşması için kritik öneme sahip" bir görev alanından sorumlu olmasının beklendiği belirtildi.

Ancak hangi önceliklerin kimde olacağı henüz net değil.

ESKİ İNGİLTERE BAŞBAKANI TONY BLAIR

İşte Barış Kurulu'nda yer alan isimler...

Eski İngiltere Başbakanı Sir Tony Blair, uzun zamandır Trump'ın "Barış Kurulu"nun potansiyel bir üyesi olarak konuşuluyordu. ABD Başkanı, eylül ayında Blair'in ekibe katılmaya ilgi duyduğunu doğrulamıştı.

Eski İşçi Partisi lideri, 1997'den 2007'ye kadar İngiltere başbakanıydı.

Görevinden ayrıldıktan sonra, 2007'den 2015'e kadar Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'dan oluşan dörtlü uluslararası güç grubunun Orta Doğu özel temsilcisi olarak görev yaptı.

Tony Blair, yönetim kurulunun kurucu üyelerinden ABD vatandaşı olmayan tek kişi.

Ayrıca Blair 2003 Irak Savaşı'na ABD ile birlikte girme kararı alması nedeniyle tepkilerin hedefinde.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBIO

ABD Dışişleri Bakanı olarak Marco Rubio, Trump yönetiminin dış politika yaklaşımında kilit bir rol oynuyor.

Daha önce Gazze'de ateşkese karşı çıkan söylemleriyle gündeme gelen Rubio, Ekim ayında imzalanan İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını "en iyi ve tek" plan olarak övdü.

Yine Ekim ayında Rubio, İsrail parlamentosunun işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki adımını eleştirmişti.

TRUMP'IN ORTA DOĞU TEMSİLCİSİ STEVE WITKOFF

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, emlak devi ve Trump'ın golf partneri Steve Witkoff da yönetim kurulunda yer alacak.

Bu ayın başlarında Witkoff, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının başladığını duyurarak, bu aşamada Gazze'nin yeniden inşasının ve tamamen askerden arındırılmasının sağlanacağını belirtti.

Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşması müzakereleri için ABD öncülüğünde yürütülen çalışmalarda da merkezi bir figür oldu.

Bu kapsamda Aralık ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beş saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP'IN DAMADI JARED KUSHNER

ABD Başkanı'nın damadı Jared Kushner de Trump yönetiminin dış politika müzakerelerinde önemli bir rol oynuyor.

Witkoff'un yanı sıra Kushner de sıklıkla Rusya-Ukrayna ve İsrail-Gazze savaşlarında ABD arabulucusu olarak görev yapıyor.

Kasım ayında, barış anlaşmasındaki kilit anlaşmazlık noktalarını görüşmek üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

MARC ROWAN

Milyarder Marc Rowan, merkezi New York'ta bulunan büyük bir özel sermaye şirketi olan Apollo Global Management'ın CEO'su.

Rowan, Trump'ın ikinci döneminde ABD Hazine Bakanı olmak için güçlü bir aday olarak görülüyordu.

AJAY BANGA

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, uzun kariyeri boyunca Başkan Barack Obama da dahil olmak üzere birçok üst düzey ABD'li siyasetçiye danışmanlık yaptı.

1959'da Hindistan'da doğan Banga, 2007'de ABD vatandaşı oldu ve daha sonra on yıldan fazla bir süre Mastercard'ın CEO'su olarak görev yaptı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, onu 2023'te Dünya Bankası'nın başına geçmesi için aday gösterdi.

ROBERT GABRIEL

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Gabriel, "kurucu yönetim kurulu"nun son üyesi olacak.

Gabriel, Trump'la 2016 başkanlık kampanyasından beri çalışıyor.

NICKOLAY MLADENOV

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca, Bulgar siyasetçi ve eski BM Orta Doğu özel temsilcisi Nickolay Mladenov'un, kurulun Gazze'deki temsilcisi olacağı belirtildi.

Kendisi, savaş sonrası Gazze'nin günlük yönetimini üstlenecek olan 15 üyeli ayrı bir Filistin teknokrat komitesi olan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin başkanlığını yapacak.

Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek.

Ancak Mladenov İsrail ile yakın ilişkileri nedeniyle eleştiriliyor. Çünkü 8 Ocak'ta Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, görevini ilk kez İsrail'de duyurmuştu.

Komitenin başına, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail kontrolü altındaki olmayan kısımlarını yöneten Filistin Yönetimi'nde (PA) eski bakan yardımcısı olan Ali Şaat getirilecek.

YÜRÜTME KURULU'NDA KİMLER VAR?

Açıklamada, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturulduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu, Yürütme Kurulu ise Gazze'de yönetim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetlere destek verecek.

Kurulda Witkoff, Kushner ve Blair'ın yanı sıra BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem El Haşimi deneyimli Katarlı diplomat Ali Havadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek amacıyla oluşturulan kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Bakan Fidan, bugüne kadar devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlere getirildi.

27 Mayıs 2010'da MİT Müsteşarı olarak atanan Fidan, 13 yıl bu görevde kaldı.

28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Dışişleri Bakanı olarak atanan Fidan, Türkiye'nin Gazze diplomasisinde önemli bir görev üstleniyor.