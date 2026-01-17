Ümit Özdağ, cuma hutbesinden paylaştı: Ayrıştırıcı ve dışlayıcı dil kullanılmamalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de göçmen karşıtlığı, ırkçı provokasyon denilince akla gelen ilk isim, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

Ümit Özdağ, bu kez cuma hutbesiyle gündeme geldi.

HUTBENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Ümit Özdağ, cuma namazında okunan vaazın milli güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hutbede anlatılanları maddeler halinde sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, Diyanet'in hassasiyetini sürdürmesini talep etti.

"IRKÇILIK YAPAN SİZSİNİZ"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştıklarına yorum yapanlar ise "Irkçılık ve aşırılık yapan sizsiniz." diye yazdı.

Özdağ'ın paylaştığı yazının detayları şöyle;

"İSLAM AŞIRILIĞI REDDETMİŞTİR"

"Uzun zamandır ilk kez bugün 16 Ocak'ta cuma hutbesinde milli güvenliğimiz açısından da önemli bir vaaz verildi.

Hutbede cihatçı selefilik ele alınarak oluşturduğu tehdide dikkat çekildi. Hutbede dile getirilen önemli dört hususu özetlemek isterim.

Birinci, İslâm aşırılığı reddetmiştir. Aşırılık toplumu yok oluşa sürükler. Kur'ân ve Hz. Muhammed (SAV) aşırılığı reddetmiştir.

"AYRIŞTIRICI VE DIŞLAYICI DİL"

İkinci, dini istismar edenler, kendilerini dinin temsilcisi gibi sunarlar. Dini ifadeleri gerçek bağlamından koparıp keyfi şekilde yorumlarlar. Ayrıştırıcı ve dışlayıcı dille görüşlerini kabul ettirmek için dini ifadeleri çarpıtmaktan çekinmezler. Şirk, cihat ve tekfir gibi kavramları cana kıymaya, Müslümanları öldürmeye aracı kılarlar.

"GELENEĞİ YOK SAYAMAZ"

Üçüncü, İslam adına hiç kimse kendisini Allah ve Resulünün yerine koyamaz. Geleneği, tarihi yok sayamaz. Şirk ve küfür isnadıyla bir Müslüman'ı iman dairesinden çıkaramaz.

Dördüncü, küresel boyut kazanan bu zihniyet, dinimiz, birlik ve beraberliğimiz için zararlıdır.

"UMARIM HASSASİYET SÜRER"

Hutbede dile getirilen söz konusu hususlar, bütün milletimizi kafir ilan eden IŞİD ve benzeri tehditleri ortaya koyması açısından çok önemlidir. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı bu konudaki hassasiyetini sürdürür."

KEDİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Özdağ, bunun yanı sıra paylaşımında cuma namazı esnasında camide bulunan bir kedinin de fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğrafta bugün cuma namazı sırasında Eyüpsultan Camii'nde saflar arasında sakin sakin oturan kediyi görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.