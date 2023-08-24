Hamza Dağ, AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu 22 yılı geride bırakan AK Parti'nin Türkiye için önemine değinen Hamza Dağ, "AK Parti bu ülkede zulme uğrayanların yuvasıdır. AK Parti sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Gönül coğrafyamızın umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın sesidir" dedi.

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ensonhaber.com

AK Parti, kuruluşunun 22.yıl dönümünü kutluyor...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce söz alan Dağ, AK Parti'nin kuruluşunu andı.

AK Parti'nin kurulduğu dönemde Türk milletinin umudu olduğunu söyleyen Hamza Dağ, "Partimizin kurulması o dönemde karamsarlığa sürünmekte olan milletimiz için bir umut ışığı olmuştur. O günden sonra liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği gibi hamdolsun Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır." dedi.

Sözlerine devam eden Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde birçok önemli işe imza atıldığını belirtti.

"Türkiye’nin kaderini değiştiren işleri yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının saldırılarına göğüs gerdik"

Türkiye'nin kaderini değiştiren işler yapıldığının altını çizen Dağ, darbecilere ve vesayet odaklarına karşı yapılan mücadeleyi de unutmadı.

Dağ, "Türkiye’nin kaderini değiştiren işleri yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına hep birlikte göğüs gerdik. Bu mücadele ile birlikte bir zihniyet değişimi de gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"AK Parti milletimizin vicdanında müştereklerinde oluşmuş mahşer-i vicdanın sesidir"

AK Parti'nin mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olduğunun da altını çizen Dağ, "Geçen 22 yılda gördük ki AK Parti milletimizin vicdanında müştereklerinde oluşmuş mahşer-i vicdanın sesidir. AK Parti bu ülkede zulme uğrayanların yuvasıdır. AK Parti sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Gönül coğrafyamızın umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın sesidir." şekliden konuştu.

"Partimizin kurulması o dönemde karamsarlığa sürünmekte olan milletimiz için bir umut ışığı olmuştur"

Hamza Dağ'ın ifadeleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hizmet ve icraat siyasetinin öncüsü Türkiye yüzyılının mimarı mazlum coğrafyaların umudu AK Partimizin 22. Yıl dönümü kuruluş etkinliğine hoş geldiniz. Partimizin 14 Ağustos 2001’de ‘Aydınlığa açık, karanlık kapalı’ diyerek Türkiye’ye yeni bir hüviyet kazandıracak olan AK Partimiz kurulmuştur. Partimizin kurulması o dönemde karamsarlığa sürünmekte olan milletimiz için bir umut ışığı olmuştur. O günden sonra liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği gibi hamdolsun Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Bizler 21 yılı iktidarda geçen 22 senede sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok önemli işlere imza attık. Ülkemizde AK Parti’den önce hayal dahi edilenemeyen binlerce hizmeti kazandırdık. Türkiye’nin kaderini değiştiren işleri yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına hep birlikte göğüs gerdik. Bu mücadele ile birlikte bir zihniyet değişimi de gerçekleştirdik. Dokunmadık insan, derdine derman olmadık kimse bırakmadık. Biliyorduk ki milletimizin bizden de beklentisi buydu. Zira AK Parti bu ülke insanının aklından ve vicdanından doğmuştur. Geçen 22 yılda gördük ki AK Parti milletimizin vicdanında müştereklerinde oluşmuş mahşer-i vicdanın sesidir. AK Parti bu ülkede zulme uğrayanların yuvasıdır. AK Parti sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Gönül coğrafyamızın umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın sesidir."

"AK Partimiz gergin uykulardan kör gecelerden sonra bir sabah gelen kardan aydınlıktır"