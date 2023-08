ensonhaber.com

AK Parti, kuruluşunun 22.yıl dönümünü kutluyor...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce söz alan Dağ, AK Parti'nin kuruluşunu andı.

AK Parti'nin kurulduğu dönemde Türk milletinin umudu olduğunu söyleyen Hamza Dağ, "Partimizin kurulması o dönemde karamsarlığa sürünmekte olan milletimiz için bir umut ışığı olmuştur. O günden sonra liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın söz verdiği gibi hamdolsun Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır." dedi.

Sözlerine devam eden Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde birçok önemli işe imza atıldığını belirtti.

"Türkiye’nin kaderini değiştiren işleri yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının saldırılarına göğüs gerdik"

Türkiye'nin kaderini değiştiren işler yapıldığının altını çizen Dağ, darbecilere ve vesayet odaklarına karşı yapılan mücadeleyi de unutmadı.

Dağ, "Türkiye’nin kaderini değiştiren işleri yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına hep birlikte göğüs gerdik. Bu mücadele ile birlikte bir zihniyet değişimi de gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"AK Parti milletimizin vicdanında müştereklerinde oluşmuş mahşer-i vicdanın sesidir"

AK Parti'nin mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi olduğunun da altını çizen Dağ, "Geçen 22 yılda gördük ki AK Parti milletimizin vicdanında müştereklerinde oluşmuş mahşer-i vicdanın sesidir. AK Parti bu ülkede zulme uğrayanların yuvasıdır. AK Parti sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Gönül coğrafyamızın umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın sesidir." şekliden konuştu.

Hamza Dağ'ın ifadeleri şöyle:

"AK Partimiz gergin uykulardan kör gecelerden sonra bir sabah gelen kardan aydınlıktır"

Sayın Cumhurbaşkanım değerli dava arkadaşlarım, AK Partimiz gergin uykulardan kör gecelerden sonra bir sabah gelen kardan aydınlıktır. Dün tüm kararlılık ve adanmışlıkla başladığımız anadolu ihtilali bugün serpildi ve Türkiye yüzyılı vizyonuna ulaştı. Bu salonda bulunan ve bulunmayan her bir yol arkadaşımız, bu kutlu mücadelenin bir neferi oldu. Çok değerli dava arkadaşlarımız, AK Parti kadrolarının her bir neferi Türkiye siyasetine diktiği bir fidandır. Bu fidanlar 22 yılda büyümüş, gelişmiş ve büyük bir ormana dönüşmüştür. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında gecesini gündüzüne katarak hizmet akşına nakşetmiştir. İşte bu orman Recep Tayyip Erdoğan’ın inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye’ye nefes olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bugün partimizin yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Elbette ki AK Parti’ye ömür biçenler olmuştur ancak herkes bilmeli ki henüz 22 yaşındadır. AK parti iş başındadır ve olmaya da devam edecektir. Bu davranışla hayal kurmaya sabretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bize emanet ettiği her günü esere dönüştürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız size ilk günkü gibi aşkla söz veriyoruz. Türkiye’nin hamuru AK kadınların ellerinde yoğurulmaya devam edecektir. Türkiye’nin yükünü daima AK gençler oluşturacak. Türkiye’nin vizyonu AK neferlerin fikirlerinde büyüyecek ve gelişecektir."