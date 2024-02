ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçim tarihine çok az bir zaman kaldı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, çalışmalarını sürdürüyor.

"İzmir'de zorluğu da güzelliği de yaşadım"

CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk olan Hamza Dağ, "İzmir'de yaşayan birçok kişiden fazla olarak İzmir'i bildiğimi düşünüyorum. Öğrencilik zamanlarım oldu İzmir'de. İzmir'de zorluğu da güzelliği de yaşadım. Öğrenciliğim, avukatlığımın ilk dönemleri hep İzmir sokaklarında geçmiştir. Tabi bir de milletvekilliğim dönemi var. Gitmediğim köy, mahalle kalmamıştır. Benim İzmir ile aramda hep duygusal bir bağ oldu. Ben İzmir'de siyaset yapmaktan hep keyif aldım, keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in kronik sorunlarını daha fazla öteleme şansımız yok"

Hamza Dağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Belediye başkan adayı olarak olumsuz bir tepki almadım. En olumsuz yaşadığım şey olabilir, o da olumsuz değil, 'Siz Ankara'da İzmir'i daha iyi temsil ediyorsunuz' dendi. İnsanlar bizim diyaloğumuzu bilirler. 12 yıllık milletvekilliğim boyunca yanında olduğumuz çok insan var. Lansmanımızda 'eşsiz İzmir' dedik. 'Eşsiz İzmir' bizim lansman konseptimiz. Her şehrin kendine has kültürü, doğası var. Konya için de İzmir için de geçerli, şu zaman bunu tercih etti diye, diğerini tercih etmeyecek diye bir şey yok. Ben bu seçimde ilk defa İzmir'de çok sayıda, 'AK Parti'ye oy vereceğim' diyen insan görüyorum. Ben sadece kaldırım yapan, kavşak yapan bir belediye başkanı olmayacağım. Biz şehrin sokaklarında dolaşan, evinde engelli bir evladı olup hiç sosyal hayatı olmayan hanımefendinin de yanında olacağız. Biz İzmir'de çok farklı bir belediyecilik yapacağız. 'İlk defa oy vereceğim' diyen çok kimse ile karşılaşıyoruz. Bizim İzmir'in kronik sorunlarını daha fazla öteleme şansımız yok.

"Logo kullanmadığım için İzmirli hemşerilerim bana teşekkür etti"

"Şu an en önemli sorun trafik İzmir'de"

"Polemiklere girmiyoruz"

Biz yaptığımız işten keyif alıyoruz, hakkını vermeye çalışıyoruz. İzmir'de ezber bozan bir iş olmuş olabilir. Normalde her seçim döneminde yaptığımız bir iş. Herkesle temas ediyoruz. 'Bundan sonra sadece İzmir'i konuşup, İzmir'i düşüneceğiz' dedik. Polemiklere girmiyoruz. İnsanlarımız zaten İzmir'deki sorunları biliyor, yaşıyor. Çözümler İzmir'de halının altına süpürülecek değil. İyi işler var, onları devam ettireceğiz. Süt Kuzusu Projesi örneğin. Her eve çocuklara günlük ihtiyacı olacak kadar süt götürüldüğü bir projeydi.

"150 bin konutu dönüştürmek istiyoruz"

"Üniversiteyi kazanan gençlere 10 bin lira destek vereceğiz"

Yeni evlenecek çiftlere desteklerimiz var. Hükümetin de var desteği biliyorsunuz, biz aile kurumunu önemsiyoruz. Her mahalleye taziye evi yapmak istiyorum. Her mahallede böyle bir alan yok tabi. Taziye evi yapamazsak da kahvehaneler ile anlaşıp tüm taziye masraflarını üstleneceğiz. Üniversiteyi kazanan her İzmirli gence bir seferlik 10 bin lira destek vereceğiz. Mola evlerini yapabildiğimiz kadar yapacağız. Engelli evladı olan anne ve babalar evladını buraya bırakıyor. Siz bakıyorsunuz, anne ya da baba sosyalleşmesini yapıyor. Bunu her ilçeye yer bulup yapalım istiyoruz.