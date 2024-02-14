Hamza Dağ: Şu an en önemli sorun trafik İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, "Şu an en önemli sorun trafik İzmir'de" diyerek projelerini anlattı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçim tarihine çok az bir zaman kaldı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, çalışmalarını sürdürüyor.

"İzmir'de zorluğu da güzelliği de yaşadım"

CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk olan Hamza Dağ, "İzmir'de yaşayan birçok kişiden fazla olarak İzmir'i bildiğimi düşünüyorum. Öğrencilik zamanlarım oldu İzmir'de. İzmir'de zorluğu da güzelliği de yaşadım. Öğrenciliğim, avukatlığımın ilk dönemleri hep İzmir sokaklarında geçmiştir. Tabi bir de milletvekilliğim dönemi var. Gitmediğim köy, mahalle kalmamıştır. Benim İzmir ile aramda hep duygusal bir bağ oldu. Ben İzmir'de siyaset yapmaktan hep keyif aldım, keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in kronik sorunlarını daha fazla öteleme şansımız yok"

Hamza Dağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Belediye başkan adayı olarak olumsuz bir tepki almadım. En olumsuz yaşadığım şey olabilir, o da olumsuz değil, 'Siz Ankara'da İzmir'i daha iyi temsil ediyorsunuz' dendi. İnsanlar bizim diyaloğumuzu bilirler. 12 yıllık milletvekilliğim boyunca yanında olduğumuz çok insan var. Lansmanımızda 'eşsiz İzmir' dedik. 'Eşsiz İzmir' bizim lansman konseptimiz. Her şehrin kendine has kültürü, doğası var. Konya için de İzmir için de geçerli, şu zaman bunu tercih etti diye, diğerini tercih etmeyecek diye bir şey yok. Ben bu seçimde ilk defa İzmir'de çok sayıda, 'AK Parti'ye oy vereceğim' diyen insan görüyorum. Ben sadece kaldırım yapan, kavşak yapan bir belediye başkanı olmayacağım. Biz şehrin sokaklarında dolaşan, evinde engelli bir evladı olup hiç sosyal hayatı olmayan hanımefendinin de yanında olacağız. Biz İzmir'de çok farklı bir belediyecilik yapacağız. 'İlk defa oy vereceğim' diyen çok kimse ile karşılaşıyoruz. Bizim İzmir'in kronik sorunlarını daha fazla öteleme şansımız yok.

"Logo kullanmadığım için İzmirli hemşerilerim bana teşekkür etti"

İzmir'de logo kullanmadığım için İzmirli hemşerilerim bana teşekkür etti. Hatta, 'CHP'liler de kullanmasın bu yerel seçim' dediler. Özel bir amacı yok, bu bir yerel seçim kampanyası. Biz herkesin başkanı olacağız. Hemşerilerimiz de bunu böyle algıladıklarını ifade ediyor. CHP'li yöneticiler bundan rahatsız oldu. Tunç Bey'i İzmir 15 senedir tanır. Cemil Bey 5 senedir Karşıkaya Belediye Başkanı. İkisi arasında bir karşılaştırma yapmak doğru gelmiyor bana. Tunç Bey'le de uyumlu bir dönem geçirdik. Ankara'dan istediği bazı onaylar vardı. Metro, travmay ile ilgili talepler. Bunların da hepsini gerçekleştirdik. Kendisinin de bize 3-5 defa ismen teşekkürü vardır. Tunç Bey, Kılıçdaroğlu tercihinde bulunmuştu. Cemil Bey, Özgür Özel tercihinde bulundu. Herhalde aralarındaki fark bu.

"Şu an en önemli sorun trafik İzmir'de"

16 tane yapmamız gereken köprülü kavşak var, yol var. Şu an en önemli sorun trafik İzmir'de. Konak'tan Karşıyaka'ya kesintisiz bir raylı sistem projemiz var. Toplu ulaşımda şu anda aktarma sistemleri devam ediyor. Bazı ekspres hatlar koymamız gerekiyor. Uzun vadeli hatlar tamamen kaldırılmış durumda. Toplu taşımada 90 dakika uygulamasını tekrar geri getireceğiz. Bu sayede hane gelirine günlük 20 liradan, 30 günde 1200 lira katkı sağlamış olacağız. Yeni bir çevre yolu projemiz var, gerçekten trafiği rahatlatacak bir iş. Optimum kavşağı hep trafiğin yoğun olduğu bir yol. Buradan bir başka çıkış vererek trafiği rahatlatacağız.

"Polemiklere girmiyoruz"

Biz yaptığımız işten keyif alıyoruz, hakkını vermeye çalışıyoruz. İzmir'de ezber bozan bir iş olmuş olabilir. Normalde her seçim döneminde yaptığımız bir iş. Herkesle temas ediyoruz. 'Bundan sonra sadece İzmir'i konuşup, İzmir'i düşüneceğiz' dedik. Polemiklere girmiyoruz. İnsanlarımız zaten İzmir'deki sorunları biliyor, yaşıyor. Çözümler İzmir'de halının altına süpürülecek değil. İyi işler var, onları devam ettireceğiz. Süt Kuzusu Projesi örneğin. Her eve çocuklara günlük ihtiyacı olacak kadar süt götürüldüğü bir projeydi.

"150 bin konutu dönüştürmek istiyoruz"

150 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. 'Bir sosyal konut projesi yapalım' dedik. Dışardan göç gelerek değil de 5 sene orada ikamet etmiş olma şartı koyacağız ve şehrin içini rahatlatacağız. 'Vatandaşla biz muhatap olalım, vatandaşı müteahhit ile muhatap etmeyelim' diyoruz. Yeşildere'de bir yenilenme ihtiyacımız var. Ben İzmir'in evladıyım. 'Gözlerimi İzmir'de açtım' desem yeridir. İzmirliyim. 5 yılın sonunda İzmir'de doğalgaz olan bölgeleri yüzde yüze çıkaracağız.

"Üniversiteyi kazanan gençlere 10 bin lira destek vereceğiz"