Gazeteci Hande Fırat, sokakta köpekle karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Sadece bu yıl 27'den fazla can, köpeklerin saldırısı nedeniyle yitip gitti..

Sokakta köpekle karşılaşıldığı ne yapılması gerektiğiyle ilgili farklı teoriler ortaya atıldı.

Kendimizi korumak için köpekten izin alınması gerektiği, köpeğe korktuğunu belli etme gibi birçok fikir beyan edildi.

Son olarak gazeteci Hande Fırat, konuya ilişkin bir köpek eğitmeniyle çektiği videoyu takipçileri ve okurlarıyla paylaştı.

"Ağaç pozisyonunda, eller bağlı gözler ayak ucunuzda duracaksınız"

Görüntülerde eğitmen, "Köpek ilk yanınıza geldiğinizde ne yapacak, elini koklayacak. Elimi kokladığında reflektif olarak elimi çekersem korkuturum köpeği. Bunu yapmamak lazım. Bunun yerine ellerini önünde birleştirip, göz teması kurmamak için ayak uçlarına bak. Köpek zaten sonra seni bir tehlike olarak algılamayacak. Köpek etrafında döner, döner, sonra gider, sen de yavaş yavaş ortamdan uzaklaşırsın" ifadelerini kullandı.

Hande Fırat da "Sevgili okurlar, sevgili izleyiciler ağaç pozisyonu. Bu şekilde duruyorsunuz. Eller bağlı, gözler ayak ucunuzda. Köpek çevrenizde döncek, döncek, döncek sonra gidecek. Siz de yavaş yavaş ortamdan uzaklaşacaksınız" dedi.

Hande Fırat'tan 'köpeği görünce ağaç ol' videosu