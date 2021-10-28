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- Hangi kara yolunda çalışma var? 28 Ekim 2021 Perşembe kara yollarında son duru
Hangi kara yolunda çalışma var? 28 Ekim 2021 Perşembe kara yollarında son duru
Ailesiyle ya da iş için Perşembe günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 28.10.2021 - 11:34
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
28 EKİM HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
- Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
- Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Akhisar-Manisa yolunun 51. kilometresindeki (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları sebebiyle Manisa yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
- Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerindeki Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
- Sinop-Samsun yolunun 52-53 ile 61-62. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
- Bingöl-Solhan yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.