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- Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Ekim 2021 Cumartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Ekim 2021 Cumartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Cumartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 11:39
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
30 EKİM HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
- Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi çalışması sebebiyle 1-15 Kasım tarihlerinde İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
- Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolunun 24-30. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 1 Kasım'a kadar ulaşım (Ereğli istikameti) tek şeritten gerçekleştirilecek.
- İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit, Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
- Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerinde, Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
- Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 56. kilometresindeki Yağlıdere Köprüsü'nde yapılacak derz onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan köprülerde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.
- Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu nedenle gidiş şeridi servis yolundan veriliyor.