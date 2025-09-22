Hangi ürünlerde vergi düşecek? Gözler Tesla'da! Fiyatlar düşecek mi?

Vergiler bazen yerli üretimi korumak için artırılıyor, bazen de ülkeler arası anlaşmalarla düşürülebiliyor.

Türkiye ile Amerika arasındaki ticarette de uzun süredir ek vergiler konuşuluyordu. Özellikle otomotiv ve teknoloji gibi alanlarda uygulanan bu ek mali yükler, ürünlerin fiyatını doğrudan yükseltiyordu.

Son yapılan görüşmelerde ise önemli bir gelişme yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde ek vergilerin kaldırıldığını açıkladı. Bu karar, hem şirketlerin hem de tüketicilerin aklına aynı soruyu getirdi: “Hangi ürünlerde fiyatlar düşecek?”

En çok da otomobil tarafında merak var.

Tesla gibi ABD menşeli markaların fiyatlarının bu karar sonrası nasıl değişeceği şimdiden tartışılıyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE VERGİ DÜŞECEK

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde ek mali yükümlülükler kaldırıldı.

Hangi ürünlerin kapsamda olduğu tek tek açıklanmadı.

Ancak bu adım, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılmış bir adım.

Yani özellikle ABD menşeli teknoloji ve bazı tüketim ürünlerinde fiyatların gevşemesi mümkün görünüyor.

TESLA FİYATLARI ETKİLENİR Mİ

Otomotiv tarafında ise durum biraz daha farklı.

Bakanlık, artış gösteren ithalat ve haksız rekabete karşı otomotiv sektörünün korunacağını vurguladı. Bu nedenle binek otomobillerde (Tesla dahil) ek vergiler devam edecek.

Yeni karara göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler dışından gelen araçlara %25 ile %30 arasında ek mali yükümlülük uygulanmaya devam edecek.