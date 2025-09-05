Hasan Babacan CHP İstanbul kayyum heyetinden çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurdu.

CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN VE HEYETİ KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna açıkladı.

HEYETTE İLK FİRE VERİLDİ

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak getirilen ekipte yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi.

"OPERASYONUN PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Hasan Babacan yaptığı açıklamada "Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım." ifadelerini kullandı.

CHP BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

Hasan Babacan'ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesi üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti