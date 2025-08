Hasan Turan: Gazze'de yürütülen bir tasfiye planıdır

İsrail'in Gazze'deki katliamı tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Aylardır bomba yağmuru altında yaşam savaşı veren Gazzeliler şimdi de açlıkla mücadele ediyor.

Bir yanda ölüm, bir yanda açlık insanlık dramı devam ederken İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planı gündemde.

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, son gelişmelere yönelik bir basın açıklamasında bulunarak katliama tepki gösterdi.

"DÜNYA DAHA NEYİ BEKLİYOR"

Turan, “İnsanlık düşmanı canilerin aylardır kadın-çocuk demeden işlediği cinayetlerin son bulması için dünya daha neyi bekliyor?

Bu acımasız, merhametsiz saldırılar ve çağın gördüğü en büyük soykırım karşısında uluslararası toplumun sessizliğini ve kayıtsızlığını asla unutmayacağız.

Zannediyorlar ki, bir ülke topla tüfekle yerle bir edilince mesele kapanır. Zannediyorlar ki, çocukları öldürünce, halk açlığa mahkûm edilince diz çöker. Savaş yenilince değil, vazgeçince kaybedilir.

Çocukların açlıktan hayatını kaybettiği bir dünyada adalet, özgürlük, insan hakları konuşmak anlamsızdır. Siyonistlere anladıkları dilden cevap verilmedikçe anlaşılan bu vahşet durmayacak” dedi.

Turan açıklamasında Siyonist işgalcilerin pervasızca soykırıma devam ettiğine işaret ederek şunları söyledi:

"BU BİR İŞGAL DEĞİL TASFİYE PLANIDIR"

"Bu artık bir işgal değil; küresel aklın göz göre göre yürüttüğü bir tasfiye planıdır. Siyonist işgalci İsrail; Batı Şeria’yı, Gazze’yi, Kudüs’ü değil, insanlığın vicdanını ilhak etmek istiyor!

Ve dünya, bir kez daha; celladın propaganda diline, mazlumun hayalini rehin veriyor. Fransa’sı, İngiltere’si, Kanada’sı… Sözde Filistin’i tanıyor; özde Filistin’i topraksız bırakmanın altyapısını kuruyor.

'Devlet' adı veriliyor ama toprak yok…

'Barış' deniyor ama halk açlıktan ölüyor…

'Çözüm' deniyor ama direnişin beli kırılmak isteniyor…

Bu bir tuzaktır! Filistin’i tanıyor gibi yaparak, Filistinlileri tarihten silmenin diplomatik ön hazırlığı yapılmaktadır.

İsrail’in gözü dönmüş efendileri artık açıkça konuşuyor: Batı Şeria’yı ilhak edeceğiz. Gazze’yi Riviera yapacağız. Direnişi yok edeceğiz.

Ve Trump gibileri çoktan sıraya girmiş bekliyor: Bu talanı 'egemenlik' diye tanımak için…

"UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR"

Ama unuttukları bir şey var: Filistin ne masa başında doğdu, ne de imzayla teslim olur!

Gazze’nin yerle bir edilen sokaklarından yükselen irade, bu çağın en büyük hakikatidir: Toprak, tankla alınmaz. Halk, aç bırakılarak yenilmez. İnanç, bombayla gömülmez!

Zannediyorlar ki güçlü silahlarla şehirleri yerle bir edince, mesele kapanır.

Zannediyorlar ki çocukları öldürünce, halkı açlığa mahkûm edince, bu halk diz çöker.

Ama asıl yanıldıkları yer şurası: Savaş yenilince değil, vazgeçince kaybedilir! Ve biz, vazgeçmiyoruz!

"SINIRLARI GENİŞLETİLMİŞ BİR CEHENNEM ÇUKURU"

Kendilerine 'yurt' dedikleri yer, aslında sınırları genişletilmiş bir cehennem çukuru.

O çukurun içinde yalanlarıyla, kibirleriyle, kana susamışlıklarıyla boğulacaklar. Fark etmiyorlar ki; attıkları her bomba, yıktıkları her ev, öldürdükleri her çocuk, dünyanın dört bir yanında öfkeyi kuşanan milyonları uyandırıyor!

Dünyanın hiçbir yerinde güvende olmayacaksınız! Çünkü bu ateş, sadece Filistin’de değil, insanlığın kalbinde yanıyor. Ve o ateş, er ya da geç, sizi de yakacak. Bu yol, sizi ancak cehennemin kapılarına çıkarır!

Dünya, bir avuç küresel çeteye esir düşmüş halde. Ama bu esareti yırtacak olanlar da var: Dili, dini, rengi ne olursa olsun…Vicdan sahibi insanlar, özgürlük sevdalıları, adalet arayanlar…

"ZULME SESSİZLİK ONA ORTAKLIKTIR"

Hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, bu Siyonist barbarlığa karşı ayağa kalkmalıdır! Zulme sessizlik, ona ortaklıktır.

Ve bugün bir taraf olmak, insan kalmanın son imtihanıdır. Direniş bir toprak savunması değil, insanlık onurunun muhafazasıdır. Ve bu savaş, son nefese kadar sürecektir. Çünkü bu direniş, kıyamete kadar sürecek!"