Hastaneye sevk edilen Murat Çalık yarın ameliyat olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada, tutuklanan Murat Çalık, cezaevinde sağlık sorunları yaşıyordu.

23 Mart'ta tutuklanan Çalık, cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi.

TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Avukatları ise sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

YARIN AMELİYAT OLACAK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çalık'ın hastalığının nüksettiği belirtildi.

Çalık'ın yarın ameliyata alınacağı öğrenildi.

4 HAZİRAN'DA YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.