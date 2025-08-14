Hatay, Mersin ve Osmaniye'de korkutan yangın: Müdahaleler sürüyor

Türkiye'nin yangınlar ile mücadelesi devam ederken, ekipler, gece gündüz demeden, zorlu arazi koşullarında yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yangın haberleri gelmeye devam ederken, edinilen son bilgilerde Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca bir yangın haberinin de Osmaniye'den geldiği kaydedildi.

İşte ekiplerin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğü illerimizdeki yangınlarda son durum;

MERSİN'DE YANGIN İLE MÜCADELE

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca çalışmaları sürdü.

Söndürme uçağı ve helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayan havadan müdahalesi sürüyor.

VALİ ATİLLA TOROS, SON DURUMU PAYLAŞTI

Mersin Valisi Atilla Toros, dünden itibaren Silifke ilçesi kırsalında devam eden, bugünde Anamur ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Anamur ilçesinde bir mahallenin boşaltılması kararını verdiklerini açıklayan Vali Toros, Silifke ilçesinde ise 6 mahallede 984 hanenin boşaltılarak bin 851 kişinini tahliye edildiğini ve 53 evin yangından zarar gördüğünü belirtti.

"BİR PERSONELİMİZ İLE 16 VATANDAŞIMIZA SAĞLIK EKİPLERİMİZ DUMANDAN ETKİLENDİĞİ İÇİN MÜDAHALE ETTİ"

6 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirten Vali Toros, devamında şu sözleri sarf etti:

Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavikent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerini de tedbir amaçlı boşalttığımızı ifade etmek isterim. Toplam 984 hane boşaltıldı, bin 851 kişi tahliye etmiş olduk. Barınma ihtiyacını için 3 pansiyonu hazırladık. Bir personelimiz ile 16 vatandaşımıza sağlık ekiplerimiz dumandan etkilendiği için müdahale etti. Maalesef zarar gören hanelerimiz var.



İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Tespit çalışmalarımız devam ediyor.

SİLİFKE-GÜLNAR KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın sebebiyle, Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşımın, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlandığı aktarıldı.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

ANAMUR'DAN DA YANGIN HABERİ GELDİ

Yaşanan yeni gelişmede ise, Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahaleye başladı. Karadan da ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

HATAY'DA YANGIN İLE MÜCADELE

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilirken, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara 5 helikopter ve 2 uçakla destek verildi.

İKİ MAHALLEDE TOPLAM BİN 115 TAHLİYE

Hatay Valiliği'nden açıklama geldi...

Yapılan açıklamada, Yukarıbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın ihbarının dün saat 19.05'te geldiği hatırlatıldı.

Valilik koordinesinde ilgili kurumların yangını kontrol altına almak için müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilendirmelerde bulunuldu:

Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Saat 06.30'da, 5 helikopter ve saat 08.00'de 2 uçak müdahale çalışmalarına başlamışlardır. Yangına ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden bin 115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir.

Öte yandan açıklamada, herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı ifade edildi.

OSMANİYE'DEN ALEVLER YÜKSELİYOR

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.