Hatay'da 500 Evler Projesi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da 500 Evler projesinin tamamlandığını duyurdu.

Proje kapsamında, Antakya'da yüzlerce aile için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

YAŞAM ALANLARI TEKRAR İNŞA EDİLDİ

Bu gelişme, 2023 depreminin ardından bölgenin yeniden inşa edilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çabalarının bir parçası olarak atılan adımlardan sadece bir tanesi.

Bakanlık, deprem sonrası bölgenin demografik yapısını koruyarak, vatandaşların komşularıyla birlikte oturmaya devam etmelerini sağladı.

PARKLAR, YÜRÜYÜŞ YOLLARI YAPILDI

Asi Nehri çevresindeki evleri yıkılan vatandaşlar, yakın bölgelerde kurulacak yeni yerleşim yerlerine taşınacak.

Yeni yapılan planlamayla Asi Nehri'nin yakın çevresi, yeşil alanlar, parklar, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla yeniden düzenlendi.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP BİR ADIM DAHA ATTIK"

Bakan Kurum, projenin ayrıntılarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'da gerçekleştirilen bu çalışmalar, deprem sonrası bölgenin sosyal ve fiziksel altyapısını yeniden inşa etme hedefiyle uyumlu bir şekilde ilerliyor.

Proje, afet sonrası toparlanma sürecinde hem barınma hem de çevresel düzenlemeler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"DEVLETİN ELİ AYAĞI, SÜREKLİ BURADAYDI"

Hak sahiplerinden Buket Yener, tamamlanan evlerden memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

Gece ayrı vardiya, gündüz ayrı vardiya olarak arı gibi çalışıyorlar. Çok şükür, 2,5 yıl içerisinde Hatay, şu an bayağı gelişti. Her şey ayakta çok şükür. Devletin, tabii ki de eli ayağı sürekli buradaydı. 'Hatay şahsi meselemiz' diyorlar ki bence de öyle gerçekten.

"KARŞI ÇIKANLAR, ŞİMDİ İYİ Kİ DİYORLAR"

Diğer bir hak sahibi Umut Aytaş ise, şunları söyledi:

Hatay'da şu an koca bir şantiye var. İnanılmaz büyüklükte bir şantiye. Bu süreçte çok hızlı çalışıldı, çok iyi gidildi. Helal olsun diyorum ben.



İlk etapta buna inanmayanlar oldu. 'Yapılmaz' dediler, 'olmaz' dediler. Karşı çıkanlar oldu. Şimdi, 'iyi ki yerinde yapılmış' diyorlar.

"BALKONUMDA KIZIMLA KAHVE İÇECEĞİM"

"Şimdi neyin ne olduğunu biliyoruz" diyen hak sahiplerinden Hüsne Fakı, şu ifadeleri kullandı: