Hatay'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan konutların inşası hız kesmeden devam ediyor.

TOPLAM 622 KONUT İNŞA EDİLİYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor.

Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

VALİ PROJEYE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.