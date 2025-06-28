Hatay’da 7 yılda çöple doldurduğu evde temizlik başladı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zihinsel engelli kadın, 2018 yılında taşındığı müstakil evde tek başına yaşamaya başladı.

Eşinin vefatının ardından yalnız kalan kadın, her sabah erken saatlerde sokaklara çıkarak çöp toplamaya başladı.

Yıllar içinde 5 odalı evin tamamını çöple doldurdu. Kadın ayrıca sokak hayvanlarını da eve alarak onlarla yaşamaya başladı.

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi temizlik çalışması başlattı.

Çevre sağlığını tehdit eden durum sonrası evde temizlik yapılırken, kadın ise tedavi amacıyla Adana’ya gönderildi.

20 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Mahallenin muhtarı Şakir Varlıbaş, süreci şu sözlerle anlattı:

Bu ev 2018 yılında satışa çıkarılmıştı. Satın alan kişi, zihinsel engelli kız kardeşini yerleştirdi. Kadın her gün sabah 08.00’de dışarı çıkıp çöpleri topluyor, eve getiriyordu. Yaklaşık 7 yıldır 5 odayı çöp doldurdu. İnsanların sağlığını tehdit eden bir hale geldi. Evin içinde ölü kediler ve köpekler vardı. Sonunda kapıyı kırarak içeri girdik. Kadını, evde yatacak yer olmadığı için köpeğe sarılı uyurken bulduk. Kırıkhan Kaymakamlığı devreye girdi. 5 gündür evi temizliyoruz ama bir türlü bitmiyor. Şu ana kadar 20 kamyon çöp çıktı. Tahminimce burada toplamda 100 kamyonluk çöp var. El birliğiyle bu pisliği ortadan kaldıracağız.