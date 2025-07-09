Hatay’da denizde akıntıya kapılan 2 genç son anda kurtarıldı

Hatay Samandağ'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla serinlemek isteyen 5 genç, Samandağ sahilinden denize girdi.
Ancak bir süre sonra denizde oluşan rip akıntısı, gençleri sürüklemeye başladı.
Aralarından 2’si açıkta çırpınmaya başladı.
CANKURTARANLAR SEFERBER OLDU
Olayı fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri hemen harekete geçti.
Denize giren ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 2 genci güçlükle kıyıya çıkardı.
İLK MÜDAHALE SAHİLDE YAPILDI
Gençlerin suda panik yaşadığı ve çırpındığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Kıyıya çıkarılan gençlere ilk müdahale sahilde yapıldı, ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiler.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ve sahil güvenlik ekipleri, vatandaşları özellikle rip akıntısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.