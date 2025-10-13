“Hatay’da depremzedeler hâlâ çadırda kalıyor” iddialarına DMM'den yalanlama

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeğe aykırı olduğu, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı hedeflediği ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden içerikler barındırdığı ifade edildi.
Açıklamada, deprem sonrası kurulan tüm çadırkentlerin, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konut sürecinin başlamasıyla 20 Eylül 2023 itibarıyla tamamen kaldırıldığı, şu anda hiçbir vatandaşın çadırkentlerde bulunmadığı vurgulandı.
"SAHA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN PAYLAŞIMLAR"
DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Hatay ilimizde 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş, hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir.
Bu kapsamda hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır.
Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.