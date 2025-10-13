“Hatay’da depremzedeler hâlâ çadırda kalıyor” iddialarına DMM'den yalanlama

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeğe aykırı olduğu, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı hedeflediği ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden içerikler barındırdığı ifade edildi.

Açıklamada, deprem sonrası kurulan tüm çadırkentlerin, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konut sürecinin başlamasıyla 20 Eylül 2023 itibarıyla tamamen kaldırıldığı, şu anda hiçbir vatandaşın çadırkentlerde bulunmadığı vurgulandı.

"SAHA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN PAYLAŞIMLAR"

DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde: