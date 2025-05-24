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İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan kazada, ana yolda ilerleyen bir motosiklet ile ara yoldan çıkan başka bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan 72 yaşındaki M.Y. ağır yaralandı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kafasını yere çarpan yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

İki motosikletin çarpıştığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde motosikletlerin çarpıştığı, M.Y.’nin yere düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.