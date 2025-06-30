Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü

Türkiye'de yangın haberleri gelmeye devam ederken bu seferki adres Hatay'ın Antakya ilçesi...
Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
EKİPLER ÖNLEM ALDI
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.