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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü

Antakya ilçesinde henüz belirlenemeyen bir neden yangın başlarken bölgeye intikal eden ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

AA AA
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Türkiye'de yangın haberleri gelmeye devam ederken bu seferki adres Hatay'ın Antakya ilçesi...

Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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