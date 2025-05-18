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İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada, seyir halindeki sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünü fark edemedi.

Otomobil, hayvanların arasına daldı ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri, telef olan hayvanların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yol trafiğe açıldı ve ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.