Hatay'da yangın sürüyor: Vatandaşların feryatları yürekleri burktu

Türkiye'nin farklı illerinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor...

Bu seferki adres, Hatay'ın Antakya ilçesi oldu.

Yangın, Karaali mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

"HAVA ARAÇLARINI KALDIRAMIYORUZ"

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürerken, Bakan Yumaklı'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Yumaklı, "Hatay Antakya'daki yangında çok ciddi bir rüzgar var. Arkadaşlarımız müdahale ediyorlar ancak hava araçlarını kaldıramıyoruz." şeklinde konuştu.

YERLEŞİM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü.

Yangın, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

3 MAHALLEDE TAHLİYE KARARI

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevlerin bazı evlere sıçraması üzerine Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde tahliye kararı alındı.

EVLERİ YANAN VATANDAŞLARIN FERYATLARI

Evlerinden apar topar çıkmak durumunda kalan vatandaşların feryatları yürekleri yaktı.

O anlara ilişkin yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çocukların ağladığı, yaşlıların gözyaşlarıyla evlerinden uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.

