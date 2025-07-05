Hatay'da yangınlarla mücadele eden ekipler yorgunluktan yere serildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde alevlerle mücadele devam ediyor.

Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

RÜZGAR İLE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına müdahale için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için vardiyalı olarak ekiplerin karadan yoğun bir müdahalesi devam ediyor.

YORGUNLUK MOLASI VERDİLER

Müdahale esnasında yorulan 'Ateş Savaşçıları' yere uzanarak dinlendi.

Ateş savaşçılarının yerlere uzanarak dinlendikleri anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.