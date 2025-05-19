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İHA

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde motosikletleriyle yolu kapatıp ölümüne yarış yapan iki sürücü, hem cezadan hem motosikletlerinden oldu.

Sosyal medyada paylaştıkları görüntüler sonrası tespit edilen şahıslara 96 bin 225 TL para cezası uygulandı, motosikletleri trafikten men edildi.

MOTOSİKLET ÜZERİNE YATIP YARIŞTILAR

Bir grup motosikletli, trafiğe kapalı bir pist yerine, kamu yolunu tercih ederek yarış düzenledi.

Yarış sırasında motosikletlerin üzerine yatarak hız yapan iki sürücü, bu tehlikeli anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken tepkileri de beraberinde getirdi.

CEZA YAĞDI, EHLİYETLERİ İPTAL EDİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen Kırıkhan Trafik Jandarma Timleri, sürücüleri kısa sürede tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından iki kişiye toplam 96 bin 225 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülerin ehliyetleri iptal edildi, yarışta kullanılan motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Jandarma yetkilileri, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür olaylara karşı denetimlerin artarak süreceğini belirtti.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların da titizlikle incelendiği ifade edildi.