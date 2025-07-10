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Hatay'ın 60 gün suyu kaldı

Kent son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Kentin en önemli su kaynağı olan Karaçay Barajı'nda 60 günlük su kaldığı açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Hatay'ın 60 gün suyu kaldı

Hatay, son yılların en kurak dönemini geçiriyor.

Kent genelinde yağışlar, geçen yıla göre yüzde 64 azaldı.

Bu durum, Karaçay Barajı'nda doluluğun yüzde 24'e kadar gerilemesine yol açtı.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI

Kuraklığın günden güne artan etkileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ana gündem maddelerinden biriydi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tasarruf çağrısı yaptı.

YÜZDE 20'YE GERİLEDİ

Hatay'ın bir başka önemli su kaynağı Yayladağı Barajı'nda da son ölçümlerde, doluluğun yüzde 20'ye gerilediği belirlenmişti.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı da kuraklığın etkisiyle tamamen kurumuştu.

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