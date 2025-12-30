Yılbaşı öncesi hindi fiyatları arttı: Horoza rağbet var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindi eti, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor...

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ile özdeşleşmiş hindi etinin satışı sürüyor.

HİNDİ FİYATLARINDA ARTIŞ

Yılbaşı öncesi hindi pazarında hareketlilik sürerken hindi eti fiyatlarının, bu sene kilogramının 800 ila 1200 lira bandında olduğu ifade edildi.

5 KİLOLUK HİNDİYE EN AZ 4 BİN TL

Bu hesapla yılbaşında hindi eti almak isteyenler, 5 kiloluk hindiye en az 4 bin lira vermek durumunda kalacak.

HOROZ SATIŞINA RAĞBET VAR

Halk böyle iken hindi fiyatlarını yüksek bulanların bu seneki adresi horoz oldu.

Bir hindiye 4-5 bin lira vermek istemeyenler yılbaşı gecesi için horoz siparişlerine yoğunlaşmış durumda.

BİN İLA BİN 500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yılbaşı öncesi horoz fiyatları ise büyüklüklerine göre 1000 ila 1500 TL arasında satılıyor.

BİR YILBAŞI GELENEĞİ: HİNDİ ETİ

Günümüzde dünyanın tamamında geleneksel yılbaşı yemeğinin en önemli parçası hindidir.

Ancak hindinin yılbaşı sofralarında tüketilmesi, Batı dünyasının bu lezzet ile 1500’lü yıllardan sonra tanışmasıyla başlamıştır.

Hindiden önce yılbaşı yemeklerinde çoğunlukla kaz tercih edilmekteydi. Bunun nedeni de muhtemelen ağustos ayı boyunca çiftliklerde dolaşan ve hasat sırasında dökülen tahılları toplayan kazların en şişman oldukları zamanın yılbaşına denk gelmesiydi.

1800'LÜ YILLARDA POPÜLER HALE GELDİ

1800'lü yıllardan itibaren hindi, varlıklı İngiliz hanelerinde yavaş yavaş popüler olan bir yemek haline gelmiştir.

Öncelikle Şükran Günü sofralarında kendine yer bulan hindi, zaman içerisinde dini bir yemek olmaktan çıkmış, tüm dünya genelinde yeni yıl kutlaması için tercih edilmeye başlanmıştır.

Hatta İngiliz Kraliyet Ailesi de 1850'lerde yılbaşı menüsünde kızarmış kuğu yerine hindiye geçiş yapmıştır.

İngilizlerin yılbaşı sofrasında hindiye olan düşkünlüğü yavaş yavaş tüm dünyaya yayıldı ve günümüzdeki popülerliğine ulaştı. Artık hindi, yılbaşı ile direkt olarak ilişkiye sahip bir lezzet olarak öne çıkmaktadır.