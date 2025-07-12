Hatay'ın Yayladağı sınırında yangın paniği: Keseb Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınında alevlerin ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına kadar ulaşması endişelendiriyor...

Suriye’nin Lazkiye kırsalında başlayan ve Hatay’ın Yayladağı sınır bölgesine kadar yaklaşan orman yangınını söndürme, kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ederken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı.

KESEB SINIR KAPISI TÜRKİYE TARAFINDAN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kıyı Dağları'nda devam eden yangınların sınır bölgesine yakınlığı sebebiyle Keseb Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafından geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

KARAR 'ACİL DURUM ÖNLEMLERİ' KAPSAMINDA ALINDI

Alluş, söz konusu kararın "acil durum önlemleri" kapsamında alındığını belirterek, "Allah'tan, Lazkiye kırsalındaki halkımızı korumasını ve herkesin acısını dindirmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

4 ÜLKEDEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan yangınlar 9 gündür devam ediyor.

Katar, Irak, Ürdün ve Türkiye'nin desteğiyle söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye'den de destek ekip gitmişti.

Günlerdir devam eden orman yangınında alevler ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sınırına ulaşmıştı.