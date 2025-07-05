Havadan görüntülendi: Hatay'da yangının bıraktığı hasar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yürekleri yakan görüntüler...

Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hava kararana kadar yangına havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı.

ÇALIŞMA GECE DE DEVAM ETTİ

Gece boyunca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti.

Sabahın ilk saatleriyle karadan müdahalenin yanı sıra tekrardan helikopterlerle havadan müdahale başladı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rüzgarın etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınmaya başlanan yangın dron ile görüntülendi.

Kayda alınan görüntüler büyük üzüntüye neden oldu.